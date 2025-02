Ilgiorno.it - Indagine per turbativa d’asta, Stefano Boeri interdetto dai concorsi: non potrà stipulare contratti con la pubblica amministrazione

Milano – Non finiranno agli arresti domiciliari – come richiesto dai pubblici ministeri – gli architettie Cino Zucchi, indagati dalla Procura di Milano pere falso nell’inchiesta sul concorso per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli ha disposto nei loro confronti il divieto di partecipare a commissioni neipubblici: la misura interdittiva durerà un anno pere otto mesi per Zucchi.e Cino Zucchi, chi sono i due architetti per cui sono stati chiesti i domiciliari Entrambi, quindi, non potranno valutare i progetti di architettura nell’ambito deinéprofessionali con la