Incubo Atalanta il Brugge ammutolisce Bergamo | Dea fuori dalla Champions

. Doveva essere la partita della rivincita dopo il rigore regalato all’andata, la serata in cui trasformare il nervosismo in energia, l’occasione per scrivere ancora una pagina di storia. Niente di tutto questo: il Gewiss Stadium vive una notte da, in cui il Clubimbarazza l’a casa sua per un tempo, la eliminaLeague ai playoff e fa terminare nel peggiore dei modi la fin qui bellissima avventura europea di questa stagione della Dea.Una partita senza storia, nata male e continuata peggio: gli ospiti che dispongono a piacimento di una difesa nerazzurra mai sembrata in controllo della situazione, in balia di un attacco che non sembra contenibile. Tre gol prima dell’intervallo, gente che lascia lo stadio delusa dopo il rigore sbagliato del potenziale 2-3, mai arrivato, il rosso finale a Toloi.