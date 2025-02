Incontri e telefonate si moltiplicano, buon segno?

Leggi su Ildenaro.it

Nel periodo ricordato come quello del cosiddetto “Miracolo Economico” (anni ’60), in Italia l’uso del telefono prese piede in maniera consistente. All’epoca sembrava ancora una forma di prodigio poter parlare a distanza dovunque nel Paese e, con molte complicazioni, anche fuori dei suoi confini, dove esisteva una rete di quegli strumenti. Essi erano di lavoro soprattutto, ma anche di forte valenza per la normale vita di relazione che si andava ampliando in seguito al massiccio inurbamento. Intanto l’inizio dell’uso di quella invenzione tutta italiana, seppure realizzata materialmente negli USA, nel Paese era avvenuta agli inizi del ventennio. In un primo momento l’apparecchio era comparso sulle scrivanie di politici, burocrati e loro pari. Nel giro di qualche anno era divenuto l’oggetto cult delle famiglie dell’alta borghesia che vivevano nelle grandi città.