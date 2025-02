Lapresse.it - Incidenti lavoro: muore operaio 46enne schiacciato da braccio betoniera

Leggi su Lapresse.it

Torino di Sangro (Chieti), 18 feb. (LaPresse) – Ennesima vittima delnel teatino. Undi Roccaspinalveti (Chieti), Antonio Suriani, 46 anni, è deceduto a Torino di Sangro (Chieti). L’uomo è stato colpito alla testa daldi scarico di unache si è staccato mentre si scaricava il cemento, dal mezzo pesante, per realizzare un cordolo. L’era impegnato nel cantiere di una ditta di Roccaspinalveti per i lavori in un villaggio vacanze ‘Miramare’ di Torino di Sangro, in contrada Lago dragoni. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i carabinieri di Ortona (Chieti) e gli ispettori del. Si attendono disposizioni sulla salma della Procura di Vasto (Chieti) che ha aperto un fascicolo d’inchiesta.