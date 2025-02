Milanotoday.it - Incidente sul lavoro in metro a Milano: operaio di 25 anni finisce in ospedale

Undi 25è rimasto ferito in unsulavvenuto sui binari della M2 nei pressi della stazione di Famagosta nella notte tra lunedì e martedì 18 febbraio. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano. Non è in pericolo di vita.