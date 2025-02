Ilrestodelcarlino.it - Incidente Bologna, vola nel fosso con lo scooter: a 19 anni lotta per la vita

Castel Guelfo (), 18 febbraio 2025 – Il casco, la moto, la scarpa nel, immersa nell’acqua alta un palmo. E la corsa disperata per salvar laa un ragazzo di 19, coinvolto oggi pomeriggio a Castel Guelfo in unsu via Larga. Ora si trova ricoverato al Maggiore in codice di massima gravità, dopo essere stato soccorso in strada e poi trasportato in elicottero fino al pronto soccorso dell’ospedale bolognese. Ulteriori notizie sul motociclista residente a San Lazzaro sono attese per domani. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 15. Stando alle testimonianze, a dare l’allarme per il 19enne (A. C. le iniziali) finito nel, sarebbero stati due ciclisti di passaggio sulla strada provinciale 31 che collega l’abitato di Castel Guelfo al parco commerciale dell’Outlet.