Bolognatoday.it - Incidente ad Anzola, morto il pensionato 79enne

Leggi su Bolognatoday.it

ilrimasto coinvolto nell’tra la sua auto e un camion avvenuto ieri, 17 febbraio, in via Emilia tradell’Emilia e Crespellano. Lo scontro è avvenuto ieri, attorno alle ore 14, all’incrocio con via Trombetto. Nell’è rimasta coinvolta anche un terzo veicolo.