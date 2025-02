Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Cotignola: spaventosa uscita di strada lungo provinciale 'Naviglio'

(Ravenna), 18 febbraio 2025 - Paurosadiquesta mattinala’ alle porte di. Ha riportato traumi e ferite di media gravità il 41enne conselicese che poco prima delle 7, mentre al volante di una Bmw X1 percorreva via Sinistracon direzione di marcia Bagnacavallo-Faenza, giunto all’altezza del civico 2 (poco prima dell’agriturismo ‘La Barchessa), per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna ha perso il controllo della vettura piombando in un fossato. Sul posto, allertata da automobilisti in transito, è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, ad una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, alla Polizia Locale e ad una pattuglia della Polizia di Stato, quest’ultima per regolare il traffico a senso unico alternato.