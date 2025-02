Ilrestodelcarlino.it - Incetta di medaglie per la Budokan

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al 4° Trofeo Città di Perugia gli atleti deiKarate San Mauro Pascoli hanno conquistato podi in tutte le categorie. La competizione, organizzata dalla società Tokon Gubbio in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Aics, ha visto la partecipazione di 300 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nelle prove di kata e kumite sia individuale che a squadre. Grazie al regolamento di gara, che prevedeva la possibilità di partecipare sia nella categoria Open che nelle rispettive categorie di cintura, ogni atleta ha potuto prendere parte a più competizioni. Il gruppocon le palestre di San Mauro Pascoli, San Vito e Sant’Angelo si è presentato con 20 partecipanti che in totale hanno portato a casa un bottino di 46. A spiccare nel gruppo sono gli agonisti veterani con Berardi, Migliorini e Figliuzzi che hanno vinto l’argento nella specialità a squadre sia nel kata che nel kumite.