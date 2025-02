Lanazione.it - Incendio sull’autobus, paura a bordo e passeggeri in fuga dal mezzo in fiamme

Perugia, 18 febbraio 2025 –di un autobus di linea intorno alle 7 di oggi, 18 febbraio. Il fatto è accaduto in località Fontignano, nel comune di Perugia. Il, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre stava viaggiando. Ac’erano circa 20 persone tra ragazzi e ragazze, presumibilmente studenti diretti a scuola. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato l’autista, che ha prontamente dato l’allarme. Lesi sono sprigionate nella parte posteriore dele in breve tempo hanno avvolto e distrutto il bus. Fortunatamente isono riusciti a scendere in tempo e quindi risultano tutti incolumi.