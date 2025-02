Spettacoloitaliano.it - In Trappola film Tv8: trama e finale spiegazione

InTv8InTv8 del 2023, con Tiffany Smith, David James Lewis, Travis Burns e Michael Perl. La famosa scrittrice di romanzi, Rebecca Collins, sta esaurendo l’ispirazione e il suo editore decide di mandarla in una baita in campagna, lontana dai fans e dalle distrazioni. Questa è in breve la storia del thriller che ci riconduce ad altri titoli simili come Inta in casa.A seguire: AdelTv8IncompletaLa famosa scrittrice di romanzi rosa Rebecca Collins sta esaurendo l’ispirazione e la concentrazione per finire il suo attuale libro. Il suo editore decide di mandarla in una baita accogliente in campagna, lontana da fan ficcanaso e distrazioni. Dopo un breve problema con l’acqua calda, costruisce una storia d’amore affascinante con il tuttofare locale, Nathan.