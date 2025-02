Screenworld.it - In the Mood for Love: i ricordi sono sempre bagnati di lacrime

passati 25 anni, eppure riguardando In thefori nostrisi scoprono ancoradi. Lo aveva preannunciato il signor Chow, confessando la nostalgia inespressa del suo sentimento e consegnandola all’oblio di 2046, film venuto cronologicamente dopo In theforal fine di ospitare ogni sua variazione, espansione e ciclica chiusura di una storia lunga anni.Un racconto avviato da Wong Kar-wai con la sua seconda opera (Days of Being Wild) e portato a compimento attraverso un irregolare lavoro di stratificazione, di continua riformulazione. In fondo il suo cinema èstato questo: un discontinuo ritorno al passato, la fragile migrazione di personaggi uguali ediversi, simmetrici ma mai coincidenti, duplicati in ricorrenze variabili di un tempo soggettivo, mnemonico e profondamente malinconico.