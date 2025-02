Metropolitanmagazine.it - In Portogallo è stato ritrovato il corpo di un italiano senza vita

È successo a Vila do Conde: ildi un uomo èe portato all’Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto. Stando ai primi indizi, potrebbe essere un uomoche si trovava in Portgoallo, originario del comasco. Era scomparso in acqua lo scorso sabato, dopo esseretravolto mentre passeggiava sugli scogli. Il punto preciso in cui è avvenuto l’incidente era a ridosso del faro di Felgueiras. Lui era in zona per trascorrere un fine settimana di vacanza in compagnia di due amici. L’equipaggio di un peschereccio ha segnalato l’avvenimento. Ancora non si sa il nome dell’inildi uninA dare la notizia anche le autorità portuali del Paese che. Nel comunicato di questa mattina affermano che: “I membri dell’equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões e i membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde sono immediatamente accorsi sul posto.