Lanotiziagiornale.it - “In piazza contro il governo Meloni”. Conte guida, Schlein a rimorchio

Ancora una volta a dare le carte tra i partiti di opposizione è il Movimento Cinque Stelle. L’idea di una grande mobilitazione diilarriva dal suo leader, Giuseppe. E il Pd, in balia delle sue molte anime divise su diverse questioni (vedi armi e conflitti in corso), va a.“Ventitré mesi di calo della produzione industriale scesa ai numeri dell’era Covid, zero virgola di crescita, sofferenza delle imprese sul caro-bollette. È ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazione”, annunciain un’intervista a La Stampa.La proposta di: inper un’operazione veritàilUna mobilitazione, spiega il leader M5S, “il racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’economia sta andando bene. Staremo con tutti coloro che si sono stancati delle prese in giro e pensano che aumentare le pensioni minime di 1,80 euro sia un affronto, che lasciare 5, 7 milioni in povertà aumentando gli stipendi ai ministri sia vergognoso, che difendere banche e poteri forti abbandonando gli imprenditori che tirano la carretta sia vigliacco.