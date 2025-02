Panorama.it - In Italia torna il dramma delle overdose

La morte di Camilla Sanvoisin, 25 anni, trovata senza vita il 13 febbraio 2025 in un residence a Roma, ha gettato una luce inquietante sultico fenomeno delle overdose da droga in. Una tragica perdita che non è un caso isolato: ogni giorno nel nostro Paese si registra un decesso legato all’uso di sostanze stupefacenti. I numeri parlano chiaro. L’uso di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani, è incostante aumento. Nel 2023, la percentuale di studenti tra i 15 e i 19 anni che hanno riferito di aver usato almeno una volta all’anno cocaina è salita dal 1,8% al 2,2%, gli stimolanti dal2,1% al 2,9%, gli allucinogeni dall’1,6% al 2% e le nuove sostanze psicoattive dal 5,8% al 6,4%. Questi numeri riflettono un preoccupante aumento del consumo tra le nuove generazioni. Nel 2023, si è registrato anche un incremento dei decessi correlati all’uso di droghe, con 822 morti in 85 provincene, un aumento del 5,4% rispetto al 2022.