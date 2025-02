Ilfattoquotidiano.it - In Italia gli ostacoli all’integrazione iniziano a scuola: “Il sistema crea disuguaglianze”. Il report Ismu

Diminuiscono gli sbarchi e i migranti irregolari, aumentano gli stranieri residenti inma l’integrazione rimane lenta, ostacolata innanzitutto dall’accesso all’istruzione e dal percorso per ottenere la cittadinanza. È la sintesi del rapporto della fondazione Iniziative e studi sulla multietnicità (), secondo cui al primo gennaio 2024 gli stranieri presenti nel nostro Paese erano 5 milioni 755mila (-0,3% sul 2022), i residenti 5 milioni e 254mila rispetto ai 5 milioni 141mila del 2022 e gli irregolari 321mila. Gli ingressi avvengono sempre più per ricongiungimenti familiari, richieste di asilo e protezione internazionale, motivi di studio, sempre meno per ragioni di lavoro. Anche per questo, le scuole sono i luoghi a cui guardare per colmare le. “Ci sono troppi pregiudizi ideologici, ma chi arriva contribuisce all’”, dice il segretario generale di, Nicola Pasini.