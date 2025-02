Novaratoday.it - In fuga sulla A4 con 2 chili di droga in auto: arrestati dalla polizia stradale

Leggi su Novaratoday.it

Insull'strada con 2di hashish in. Tre persone sono finite in manette per traffico illecito di sostanze stupefacenti.É successo sabato scorsoA4, dove laha notato un'che sfrecciava a folle velocità e ha imposto l'alt al conducente. L'