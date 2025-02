Ilfattoquotidiano.it - “In coma ho capito che la morte non esiste, è un posto bellissimo. Corrado non mi ha mai chiesto scusa dopo l’incidente”: le parole di Dora Moroni

“Camminavo su un prato verde e intorno c’erano tanti alberi bianchi e alti, come cipressi. Tanta luce. Ero sola. Stavo bene . Hoallora che lanon“:si racconta al Corriere della Sera a partire da quelche la notte del 13 luglio 1978 le cambiò per sempre la vita. Valletta inizialmente “muta” dia “Domenica In”,aveva 23 anni quando la macchina su cui viaggiava, guidata proprio dal conduttore, andò a schiantarsi contro il guard-rail dell’autostrada, ma lei non ricorda nulla: “Dormivo sul sedile posteriore. Non me ne sono nemmeno accorta. Fui sbalzata fuori”.Inper sei settimane e3 arresti cardiaci, alla fine si svegliò e provò rabbia nei confronti della madre: “Le sue preghiere, quasi ossessive, mi avevano riportato indietro.