In campo con un tesserato questo video può inguaiare Sinner | altro fango tedesco sul campione

Il patteggiamento di tre mesi di Jannik, riguardo al caso Clostebol, ha fatto scattare la polemica. Dalla Germania sono sempre duri contro Jannik, come era già successo dopo la vittoria degli ultimi Australian Open contro Zverev, quando i quotidiani avevano parlato di successo falsato. Se in Inghilterra il Times ha ricordato che tra il 2019 e il 2023 un totale di 38 atleti italiani sono risultati positivi al farmaco, i tedeschi dello Zeit Online hanno scritto un articolo sottolineando come Jannik, il 14 febbraio, fosse ina Doha per allenarsi contro il ceco Jiri Lehecka, prima del via del torneo Atp, nonostante il patteggiamento con la Wada partisse dal 9 febbraio. Secondo i tedeschi si tratterebbe dunque di una violazione del Codice mondiale antidoping, precisamente dell'articolo 10.