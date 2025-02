Iodonna.it - In arrivo un contributo economico per supportare i nuclei familiari nel pagamento delle attività extrascolastiche, corsi di lingua, musica, sport e attività culturali, dei figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni

Luca ha 10e una passione sfrenata per la, Sara, invece, vorrebbe imparare l’inglese per guardare i suoi cartoni animati preferiti inoriginale. Le lezioni di piano e distraniera, però, hanno un costo elevato che spesso le famiglie non riescono a sostenere. Le, che arricchiscono la vita dei bambini e aprono loro nuove prospettive, infatti, sono un lusso spesso difficile da soddisfare. Quest’anno, però, i genitori potranno contare su un aiuto in più, il cosiddetto bonus 500 euro, che servirà per coprire, in parte, le speseive, ricreative edeitra i 6 e i 14. Censimento della popolazione, fondamentale la collaborazionefamiglie X Leggi anche › Bonus2025, per sostenere la passione per le note deiBonus 500 euro, a chi si rivolgeIl bonus rappresenterà una sorte di “dote” per i bambini, un investimento nelledalle quali sono attratti maggiormente.