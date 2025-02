Sport.quotidiano.net - In arrivo domenica a Montevarchi quasi 800 tifosi livornesi

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Domani in Questura ad Arezzo si terrà un tavolo tecnico per definire le linee guida in termini di sicurezza e di ordine pubblico in occasione della partita in programmaprossima allo stadio Gastone Brilli Peri trae Livorno. In casa amaranto c'è grande entusiasmo, come testimoniano i 5.000che hanno affollato il Picchi nel match con il Siena. In Valdarno potrebbero arrivare anche 800 supporter dalla città dei Quattro Mori e per questo non è esclusa l'ipotesi di aprire una porzione della gradinata, quella più vicina alla curva nord, che sarà ovviamente riservata ai sostenitori labronici. La curva contiene 500 posti e il resto deisi potrebbe accomodare in gradinata nord. Massiccio ovviamente sarà lo spiegamento di forze dell'ordine mentre L'Aquila già si pregusta un incasso importante.