Cultweb.it - In arrivo a marzo una spettacolare Luna di sangue: ecco cos’è e perché in Italia non la vedremo

Leggi su Cultweb.it

Il cielo notturno dioffrirà uno spettacolo straordinario: lacambierà colore, tingendosi di rosso. Questo evento, noto come eclissire totale, si verificherà nella notte tra il 13 e il 142025 e sarà l’unico del suo genere. Per quanto riguarda l’, però, la visione sarà limitata solo alle prime fasi dell’eclissi, ma non alla totalità del fenomeno.Negli USA, l’eclissi inizierà alle 23:00 del 13e terminerà intorno alle 5:00 del mattino del 14. Il momento clou sarà alle 1:30, quando lasarà completamente immersa nell’ombra della Terra, assumendo una tonalità rosso scuro. Questo fenomeno è causato dalla rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre: i raggi blu vengono diffusi, mentre quelli rossi vengono deviati verso la, colorandola temporaneamente di un rosso intenso.