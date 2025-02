Ilfoglio.it - Imprese in subbuglio. “Transizione 5.0”, ovvero quando semplificare diventa complesso

Leggi su Ilfoglio.it

La parola flop è di per sé ultimativa e non lascia speranze. Per questo motivo tutta la comunità industriale legata agli investimenti in macchinari la usa con somma moderazione. Ma più passano i gi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti