Viterbotoday.it - Impegno del Governo sul Lago di Vico, la soddisfazione dell’on. Rotelli

Leggi su Viterbotoday.it

L’onorevole Mauro(Fratelli d’Italia) si è espresso in queste ore sulla ricezione da parte deldi una serie di misure specifiche per salvaguardare l’habitat e l’equilibrio idrogeologico del bacino deldi.Queste le sue parole: “Esprimo apprezzamento per l’accoglimento.