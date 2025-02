Lanazione.it - Immagini in viaggio: il trasporto pubblico visto dai bambini

Arezzo, 18 febbraio 2025 – L’immaginario infantile per restituire una visione creativa dele della mobilità urbana. È questo il fulcro del lavoro di Alessandro Fruzzetti, artista protagonista del mese di febbraio del progetto 12x12, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra at - autolinee toscane e Cortona On The Move che racconta ilattraverso la fotografia. Il progetto di Fruzzetti è stato realizzato con il tutoraggio di Sabine Korth, fotografa e curatrice specializzata nel fotocollage e nel fotomontaggio. Seihanno creato disegni partendo dadi autobus at, ritagliate e incollate su fogli quadrati, per poi completarli liberamente secondo la loro visione del. Grace, ad esempio, ha raffigurato i suoi compagni in gita a Pisa sotto un grande arcobaleno, mentre Elia ha rappresentato le sue passioni: i giocatori della Fiorentina e i dinosauri.