Immagini Buongiorno 18 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Era il 171745 quando, a Como, nasceva uno dei più grandi chimici e fisici italiani, nonché inventore della pila: Alessandro Volta. Il 17però ricorre l'anniversario della morte di Martin Lutero, Michelangelo Buonarroti e Robert Oppenheimer, e si celebra anche il centenario della nascita dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani nel 1925. Era il 182021 quando è atterrato su Marte il rover della Nasa Perseverance, segnando un traguardo storico per l'esplorazione spaziale. Questi sono alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di, 18, in occasione della quale viene anche celebrato Beato Giovanni da Fiesole.