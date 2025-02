Uominiedonnenews.it - Imma Tataranni 4, Prima Puntata: Imma E Pietro Sempre Più Distanti!

Leggi su Uominiedonnenews.it

4,affrontano un periodo molto difficile dopo i tradimenti reciproci. Per Calogiuri, invece, l’amore perè rimasto immutato!sta per tornare con la sua quarta attesissima stagione in onda comesu Rai 1. Al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra, che dopo il reciproco tradimento diventeràpiù complicato.proverà a riconquistarespinto anche dal senso di colpa per ciò che ha fatto, ma laproverà confusione sui suoi sentimenti anche per via della presenza di Calogiuri. Ma ecco che cosa sta per succedere.4,: crisi tra!La quarta stagione disi apre con le difficoltà di. La protagonista si sente divisa tra il desiderio di continuare il suo matrimonio cone l’attrazione nei confronti di Calogiuri, ora perdutamente innamorato di lei.