Lapresse.it - Ilaria Iacoboni, morta la giornalista e speaker di Radio Capital

, la nostra amica di, se n’è andata. La ragazza del sud con venti anni dinelle vene, innamorata del giornalismo, autrice e conduttrice, non c’è più. Stamattina si è spenta a 49 anni, a Roma. L’ha uccisa un tumore. Lei è stata una colonna della redazione negli ultimi anni.Il ricordo dei colleghi diUna donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, portava allegria in redazione”. Ricorda Edoardo Buffoni, direttore disul sito di Repubblica e sull’account Facebook di: “Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza – sottolinea Buffoni – insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare.