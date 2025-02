Thesocialpost.it - Ilaria Iacoboni, morta a 49 anni di tumore la speaker di Radio Capital

, giornalista edi, ènella giornata di martedì 18 febbraio a Roma.è stata uccisa da un terribiledopo aver combattuto una lunga battaglia. Era nata a Napoli e ha lavorato per 20nellecome autrice e conduttrice. Aveva collaborato, tra gli altri, anche con la scrittrice Michela Murgia. Era inoltre sorella del giornalista Jacopo.Leggi anche: Lutto nel giornalismo italiano: è morto Gabriele De Bari, aveva 70“Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. – la ricorda così Edoardo Buffoni, direttore di– Per dueha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12