Dilei.it - Ilaria Iacoboni, chi era la giornalista 49enne: il lavoro con Michela Murgia e l’addio dei colleghi

Leggi su Dilei.it

Il mondo del giornalismo in lutto per la perdita di. La conduttrice di Radio Capital, che aveva dovuto affrontare diversi tumori, è morta a 49 anni nella mattina del 18 febbraio. Legata professionalmente a, con la quale aveva condiviso la conduzione di Tg Zero, lascia il compagno Marco e il figlio Tazio. Era anche la sorella di Jacopo, nota firma de La Stampa.Chi eraOriginaria di Napoli,si è laureata all’Università La Sapienza di Roma. Si avvicina gradualmente al mondo del giornalismo, dove spazia dalla radio alla televisione fino ad arrivare ai quotidiani. Ha lavorato a La Repubblica Tv e in Rai. È passata anche per RDS ma è a Radio Capital che trova la sua casa come speaker radiofonica e qui ha lavorato fin dal 2001.