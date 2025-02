Il vino italiano mantiene la rotta | 75 miliardi di euro in 11 mesi Prosecco ancora superstar

Gamberorosso.it - Il vino italiano mantiene la rotta: 7,5 miliardi di euro in 11 mesi. Prosecco ancora superstar

Oltre duedi litri diesportati in 11(+3,3%) per un giro d'affari di 7,52di(+5,4%). La lettura dei dati Istat sul commercio estero dell'Italia tra gennaio e novembre 2024 conferma il trend in corso daiestivi e apre la possibilità al superamento, per la prima volta, di quota 8di. Sarebbe un record per ilmade in Italy, che per diversi anni consecutivi non è stato raggiunto a causa della congiuntura economica negativa. Il prezzo medio al litro sia 3,70, rispetto ai 3,6di un anno prima. Ma tutta la filiera vitivinicola sa bene che il 2025 sarà ricco di incognite e che, pertanto, i dati seppure positivi vanno presi con le pinze.La classifica dei 10 mercati topI tre mercati principali, a valore, sono tutti in terreno positivo: Stati Uniti (+9% a 1,76di, ma con una incognita dazi non da poco), Germania (+4%, sopra 1,1 mld/), Regno Unito (+1,3% a 805 mln/).