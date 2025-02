Ilprimatonazionale.it - Il vertice di Parigi e il futuro dell’Europa: uniti o divisi?

Roma, 18 feb – Il 16 febbraio si è tenuto aun summit europeo sull’Ucraina, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron. L’incontro ha riunito i leader di diversi paesi europei e rappresentanti delle istituzioni UE per discutere il sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia, con particolare attenzione agli aiuti militari e finanziari. Daltenutosi all’Eliseo è emersa la volontà comune di continuare a sostenere l’Ucraina, ma con alcune divergenze sulle quali si giocherà ildel continente come “soggetto geopolitico unico“.Ildi: passi lenti verso una sicurezza EuropeaL’UE ha dimostrato di saper reagire, ma non ancora di agire come un soggetto geopolitico unico. Può essere questa in estrema sintesi l’analisi sultenutosi atra i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca.