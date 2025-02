Lanotiziagiornale.it - Il vertice degli sconfitti: Trump e Putin decidono sull’Ucraina e lasciano all’Ue il conto da pagare

Nel giorno in cui Mosca afferma che non ha senso invitare gli europei a negoziare, i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca si ritrovano all’Eliseo, ospiti di Emmanuel Macron, per una riunione informale dedicata alla sicurezza europea e alla situazione in Ucraina. Con loro, il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato.“Non so cosa i Paesi europei dovrebbero fare nei colloqui”, ha detto il ministroEsteri Serghei Lavrov, alla vigilia dell’incontro che si terrà oggi a Riad tra Russia e Stati Uniti. Macron ha sentito al telefono Donaldappena prima dell’inizio della riunione dei leader europei. Il colloquio telefonico con il presidenteStati Uniti è durato “circa venti minuti”, fa sapere l’Eliseo.