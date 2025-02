Il Treno del Ricordo fa tappa a Napoli per ricordare gli esuli accolti in città

Leggi su Ildenaro.it

Una mostra itinerante a bordo di unripercorre idealmente il viaggio compiuto dagliistriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra per tenere vivo ildi quei drammatici eventi e della tragedia delle Foibe. Il “del”, progetto promossodal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, fa. Il convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane è giunto questa mattina al binario 14 della stazione Centrale dove rimarrà fino a domani per consentire a scolareschee cittadini di visitare il percorso multimediale allestito in quattro carrozze. La visita inaugurale è stata preceduta dai saluti del sindaco Gaetano Manfredi, del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e del ministro dell’Istruzione e del MeritoGiuseppe Valditara.