Il tenace Colombiera. Vince e resta in vetta

Vittoria al cardiopalma nell’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie D maschile per il Volleyche sotto di due set, persi 23-25 e 24-26, è riuscito a capovolgere la gara,ndo al tie-break. "Dal terzo al quinto ed ultimo parziale – spiega coach Carli – abbiamo tirato fuori una grande grinta e con i punteggi di 25-22, 25-26 e 15-13 abbiamo chiuso l’incontro contro un Admo Lavagna mai domo. In questo modo abbiamo terminato la prima parte della stagione al primo posto nel girone, Ora ci attenderanno i meritati play-off". Il tecnico dei gialloneri ha potuto contare su Castagna, Bucci, Castagnet, Cecchieri, Gibellini, Masinelli, Colombo, Roffo, Sinagra, Morselli, Pieraccioli, Vatteroni e sui liberi Capone e Leone. Molto bene anche il Futura Ceparana che ha centrato l’impresa di battere l’ex capolista Villaggio Chiavari in un match terminato dopo 5 set (23-25/25-20/21-25/25-21/5-15).