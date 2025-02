Milanotoday.it - Il Teatro Ringhiera (forse) non verrà ristrutturato entro fine 2025

L'intenzione era quella di riaprirlo per la stagione/2026, dopo 8 anni di chiusura. Ma non sarà possibile. Ildi via Boifava, zona Chiesa Rossa, deve aspettare ancora. Sono infatti interrotti i lavori a causa di un'inadempienza della ditta Consales, che aveva vinto il bando.