Ilrestodelcarlino.it - ’Il sogno di una cosa’, Germano e Teardo portano Pasolini a Pavullo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildi una cosa" fu il primo romanzo di Pier Paolo, scritto nel 1949-50, ma pubblicato poi soltanto nel ‘62.scelse di dare voce a chi, stremato dalla povertà del secondo dopoguerra, scappava dall’Italia per raggiungere la Jugoslavia, attratto dalla promessa del comunismo di lavoro e cibo per tutti. Ed è proprio a quel romanzo che si ispira il lavoro che Elioe Tehopresenteranno stasera alle 21 al teatro Mac Mazzieri di, con il tutto esaurito. Nel mondo contadino appena uscito dalla guerra, tre giovani friulani decidono di emigrare, in cerca di una vita migliore: Nini ed Eligio partono per la Jugoslavia di Tito, vista come una società ideale senza sfruttamento. Tornano poi in Italia disillusi, e intanto il movimento contadino occupa le case e le terre padronali.