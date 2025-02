Ilfoglio.it - Il silenzio di Salvini sugli attacchi della Russia a Mattarella: “Il presidente si ascolta, non si commenta”

"Ilsie non si”. Alla fine sono queste le uniche parole che Matteoha espresso a proposito delle dichiarazioni del capo dello stato, Sergio, contro cui si è scagliata la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Spero che non ci sia nessuno men che meno nella nostra Europa che non voglia far finire la guerra e spero che nessuno si metta di mezzo se Putin e Zelensky grazie a Trump o insieme a Trump troveranno un accordo", ha proseguito il vicepremier parlando con i giornalisti a margine di una visita ai cantieri del Terzo Valico di Genova: "Spero che la guerra finisca il prima possibile in Israele, in medio oriente, trae Ucraina, così come negli altri teatri di guerra, perché sarebbe un vantaggio per tutti, per i russi, per gli ucraini, per gli europei”.