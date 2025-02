Ilfattoquotidiano.it - “Il silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso Sinner mi ferisce”: lo sfogo di Paolo Bertolucci

L’ex tennista e commentatore televisivoha scritto sul proprio profilo X un post carico di amarezza: “L’assordantedisuldi Jannikmi“. All’Adnkronos, il 73enne ha spiegato il senso del suo intervento social a proposito della sospensione di 3 mesi dell’altoatesino dopo il patteggiamento con la Wada riguardo ilClostebol. “Ho letto le dichiarazioni di Vavassori, di Berrettini e di Nardi. Quello che si è esposto più diè sicuramente Vavassori. Poiassoluto“.Sulla possibilità che i tennisti azzurri l’abbiano fatto in privato: “Può essere, ma gli altri invece hanno fatto dichiarazioni solo in pubblico e non in privato. Questa è una cosa a livello mondiale. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte.