Sport.quotidiano.net - Il Sestri consegna due messaggi alla Vis: inizia un altro torneo e serve una sana follia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il pareggio con ilLevante non fa parte del passato, anzi, portachiari per il futuro. Il primo è che, come sempre, èto uncampionato nel campionato. Il girone di ritorno, al di là delle singole campagne di rafforzamento, ha innescato il contorovescio nelle squadre pericolanti. Il fuoco comincia insomma a bruciare sotto ai piedi di chi si trova sulla soglia dell’infernaccio, per cui può capitare che un Campobasso capitolato a Pesaro senza storia pochi giorni fa, sia in grado di tenere a distanza dpropria area un colosso come la Ternana, infilandola con cinismo con un gol di altre categorie. E può anche capitare che unpenultimo inchiodi la Vis sui centimetri facendole correre tre brividi freddi. In altre stagioni probabilmente queste partite Pesaro le avrebbe perse e invece stavolta ha rischiato pure di vincerla.