Il seme del fico sacro | l’analisi e il significato dei temi affrontati nel film

Leggi su Cinefilos.it

Ildele ildeinelIl titolo delIldelsi riferisce a una specie di(Ficus religiosa) originaria del subcontinente indiano. La sua natura invasiva la classifica come epifita, una pianta o un organismo simile a una pianta che cresce sulla superficie di un’altra pianta e trae umidità e sostanze nutritive dall’aria, dalla pioggia o dai detriti che la circondano. Classificato anche come “erbaccia ambientale”, il, a differenza della maggior parte delle piante epifite, diffonde i suoi semi su altre piante, per cui le radici penetrano all’interno del fusto della pianta ospite, spaccandola dall’interno.La descrizione di cui sopra appare sullo schermo come un’epigrafe, evidenziando un confronto non troppo sottile con il governo teocratico dell’Iran, e ilspiegherebbe come quell’ideologia soffocante e pervasiva alla fine si imporrà nelle case, trasformando il “noi” collettivo, spingendolo sempre più verso l’autocrazia man mano che il ragionamento governato dalle buone intenzioni o dalla generosità della fede diventa lentamente confuso.