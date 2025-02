Formiche.net - Il Rublo digitale è un boomerang per Mosca. Ecco perché

Nell’agosto del 2023, in pieno psicodramma valutario, la Russia sembrava aver trovato la soluzione per risollevare le sorti della propria moneta in caduta libera: piazzare sul mercato unformato, un po’ come fatto dalla Cina mesi prima. E,no, tentare la saldatura valutaria proprio con il Dragone. Il senso profondo dell’operazioneera, comunque, aggirare le sanzioni occidentali che ancora oggi tengono ingessato il grosso delle transazioni da e per la Russia. La stessa filosofia che, un anno dopo, estate 2024, ha portatoa decidere di legalizzare le criptovalute, incluso Bitcoin.Mail problema: nonostante i buoni propositi, sia la corsa al, tecnicamente stablecoin, ovvero valuta virtuale ma agganciata al valore della moneta legale, il, sia l’apertura ai criptoasset, rischia di portare a un nulla di fatto.