Il responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti

La figura del RUP nel: dadel procedimento adel, ecco cosa cambiaGentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione :Il RUP nelè ildele non più del procedimento come era nel vecchio, il D.Lgs. 50/2016. In questo articolo analizziamo la figura del RUP nel. Come abbiamo anticipato, il RUP neldeglicambia le sue generalità, diventando il project manager dell’appalto.L’art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni. L’allegato I.2 definisce i requisiti e i compiti. Le attività del RUP sono diverse e tutte molto complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità.