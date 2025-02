Quifinanza.it - Il Punto sul BTP Più: l’andamento forte degli ordini e il parere degli esperti

Continuano a correre gli ordinativi del BTP Più, il nuovo titolo di Stato riservato alla clientela retail, che innova le versioni precedenti del BTP Futura e BTP Italia. La grande novità è la massima flessibilità garantita da questo titolo, che pur avendo scadenza a 8 anni, consente un ripensamento dopo i quarto anno, dando la facoltà ai primi acquirenti di chiedere il rimborso anticipato in tutto o in parte.prima giornata a 5,6 miliardiGlidel BTP Più scadenza febbraio 2033 si sono attestati a 5,6 miliardi di euro al termine della prima giornata di trattazione, a fronte della sottoscrizione di 160.734 contratti.si è riposizionato sulla media (5,5 miliardi) delle prime tre emissioni del BTP Valore, il titolo offerto sino allo scorso anno, la cui ultima emissione, a maggio 2024, aveva evidenziato seni di stanchezza dei risparmiatori (solo 3,5 miliardi diil primo giorno), anche per il breve lasso temporale rispetto al collocamento immediatamente precedente.