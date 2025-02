Ilfattoquotidiano.it - “Il problema è che non litigavamo mai. Se ci fossimo mandati a fanc**o di più saremmo ancora insieme”: Katia Follesa parla della separazione da Angelo Pisani

“Lui è meraviglioso, però molto polemico, preciso, ilè che nonmai“.spiega il motivoda. Lo fa a “Supernova”, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. L’attrice, reduce dall’avventura sanremese dove è stata co-conduttrice per una sera, si mette a nudondo del proprio privato.hanno avuto nel 2010 la figlia Agata, che ora vive con la mamma, “poi va dal papà a weekend alterni un giorno la settimana; è nella fase in cui la camera è il suo mondo”.Quanto alla rottura conla comica fa sapere, come riporta Gossip.it: “Quella conè stata unaabbastanza semplice. Semplice poi unanon lo è mai, per carità di Dio! Si rompe qualcosa, vivi il fallimento, noi per la seconda volta poi.