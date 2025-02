Bubinoblog - IL PRESERALE DI RAI1 TRA L’EREDITÀ, REAZIONE A CATENA E LA RICERCA DI UN TERZO FORMAT

Ildiè la terza fascia per ascolti e ricavi pubblicitari dopo prima serata e access.va fortissima,meno e infatti qualcosa cambierà.Marco Liorni è saldamente al timone de, il divario con Avanti un Altro è aumentato a favore della Rai non solo nel totale ma anche nel commerciale e nei giovani.A giugno torneràche l’anno scorso ha segnato un calo di circa 4 punti. I motivi sono svariati ma il calo è oggettivo e Viale Mazzini vuole invertire la rotta.La durata eccessiva e l’assenza di campioni empatici sono al primo posto rispetto a Pino Insegno, indicato da parte della stampa come unico motivo del calo a favore di Canale 5.La Ruota della Fortuna in gran spolvero, ma ridimensionatasi contro, ha avuto il suo ruolo e il prossimo anno in Rai non si vuole ripetere gli stessi errori del passato.