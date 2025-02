Lanazione.it - Il prefetto Di Nuzzo in visita al comando provinciale dei carabinieri

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Nella mattinata ildi Arezzo Clemente Di, si è recato inalla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei“Carmine Della Sala”, sede deldeidi Arezzo. Il rappresentante del Governo in Provincia è stato ricevuto dal Comandanteda tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia. Di, nel portare il proprio saluto a tutti idella provincia, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, soffermandosi sull’importanza della vicinanza al cittadino sia nel capoluogo che in tutte le comunità della provincia, che rappresenta l’essenza stessa dell’Arma.