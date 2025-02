Screenworld.it - Il PlayStation Network registra nuovi problemi, ma cosa sta succedendo? (la situazione non è rosea)

Leggi su Screenworld.it

Ormai una settimana fa erano stati segnalati dei gravi casi di malfunzionamento ai server del, con impossibilità di accedere ai servizi correlati e ai rispettivi giochi che per essere giocati necessitano di un account collegato alla rete. Purtroppo il servizio è stato down per tantissime ore, provocando il malcontento dei giocatori di tutto il mondo. Ora sembra che qualche altro bug di sistema sia saltato fuori per molti giocatori, sebbene non tutti come nel precedente caso.Per questo motivo, non ci troviamo di fronte a unacritica come quella della settimana scorsa, ma è ugualmente un segnale che c’è qualche problema legato all’infrastruttura dei server di Sony. Infatti, alcuni utenti su Reddit, cui si sono accodati molti altri in seguito, hanno mostrato delle schermate nelle quali era impossibile accedere ai giochi in streaming, segnando tutti i servizi come offline.