Il Pirandello incompiuto al teatro Tempio

Domenica prossima, il 23 febbraio, aldi Modena debutta lo spettacolo ’I giganti della montagna – Il Mito: genesi di uno Sguardo’ scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Dopo la pausa con ilComico che riprenderà nella prossima estate in diverse piazze della nostra provincia, l’attore torna alla prosa classica e lo fa con l’ultimo edtesto di Luigitraendone un recital introspettivo: uno scandaglio dell’animo umano composto dalle maschere quotidiane che le persone montano per rapportarsi con il mondo.offre spunti di riflessione e di analisi utilizzando l’inconscio e i sogni come strumenti che permettono all’uomo di guidarlo verso la sua essenza. L’opera è uno scandaglio della società: uomini derelitti, scalognati che decidono (o qualcuno ha deciso per loro) di ritirarsi dal mondo.