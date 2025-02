Ilgiorno.it - Il Piccolo Principe porta le sue staffette alla Maratona WizzAir Milano

Busto Arsizio (Varese), 18 febbraio 2025 – Iltornadicon le “sue”. Nella versione Relay (quattro atleti si alternano per completare la) dellaMarathon, giuntasua 35esima edizione e al via il prossimo 6 aprile, parteciperanno anche ledella Onlus di Busto Arsiziocon l’intento di raccogliere fondi attraverso il Charity Program per il progetto “Natural-Mente Belli: laboratorio natura per adolescenti in difficoltà”. Il charity program è un progetto solidale che permette ai runner di correre in squadra per una causa benefica. I proventi raccolti da questa manifestazione attraverso la Rete del Dono saranno utilizzati per il progetto “Natural-Mente Belli: laboratorio natura per adolescenti in difficoltà” in collaborazione con il CAI di Sesto Calende.